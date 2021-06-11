الخارجية الأميركية تطلب معلومات عن قيادات بحزب الله.. 7 أسماء تحت المجهر!

أعادت الخارجية الأميركية التذكير بـ" شبكة حزب الله المالية"، مطالبة "من يملك معلومات عن قيادات وأسماء ضالعة فيها بالتواصل معها".

فقد ذكّر برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع للوزارة بتغريدة على حسابه على تويتر أمس الخميس بعدد من الأسماء، من ضمنهم أدهم طباجة، الذي أشارت إلى أنه "يستغل شركة البناء والتطوير التابعة له لدعم حزب الله مالياً".

وفي تفاصيل أشمل عن تلك الشبكة، أورد موقع "مكافآت من أجل العدالة"، تقريرا متكاملا عن تمويل حزب الله، موضحا أنها تتضمن 7 أسماء.

محمد قصير

وجاء في مقدمة تلك الأسماء، محمد قصير، المولود في بلدة دير قانون النهر جنوب لبنان في 12 شباط 1967.

كما أشارت "إلى أن قصير الذي يحمل عدة ألقاب أبرزها "الحاج فادي"، يُعتبر "ممولاً رئيسياً لحزب الله، وقناة مهمة للإنفاق المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي يتم استخدامه لتمويل أنشطة الحزب".

محمد قاسم البزال

أما الثاني فهو محمد قاسم البزال (مواليد 1984) ابن مدينة بعلبك ،. وتشمل مسؤولياته موازنة المحاسبة المالية بين حزب الله وفيلق القدس.

كما أنه أحد مؤسسي مجموعة "تلاقي Talaqi"، ويشرف على مؤسسات تمويل أخرى.

منذ أواخر 2018، استخدم البزال، بحسب الخارجية الأميركية، "مجموعة "تلاقي" وشركاته الأخرى لتمويل وتنسيق وإخفاء العديد من الشحنات النفطية غير المشروعة المرتبطة بالحرس الثوري".

علي قصير

يأتي في المرتبة الثالثة لتلك الشبكة، (مواليد 1992، جنوب لبنان) ، وهو ممثل حزب الله في إيران والميسر الرئيسي للأنشطة المالية والتجارية التي تفيد فيلق القدس وحزب الله.

كما أنه ابن شقيق محمد قصير المسؤول في حزب الله.

محمد كوثراني

إلى تلك الأسماء، يضاف اسم محمد كوثراني المولود في محافظة النجف العراقية، والذي يحمل الجنسيتين اللبنانية والعراقية.

في التقرير"يُعد كوثراني قائداً بارزاً لقوات حزب الله في العراق، وقد تولى بعض أعمال التنسيق السياسي بين الفصائل المتحالفة مع إيران، والتي كان يشرف عليها سابقاً قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني".

أدهم حسين طباجه

أما أدهم طباجه فيحتفظ ، بحسب التقرير، "بروابط مباشرة مع عناصر تنظيمية عليا في حزب الله، ويمتلك عقارات في لبنان نيابة عن الحزب، كما أنه مالك أغلبية الأسهم في شركة الإنماء العقارية والإنشاءات مجموعة الإنماء للأعمال السياحية ومقرها لبنان".

محمد ابراهيم بزي

يعتبر محمد ابراهيم بزي (مواليد 1964) والذي يحمل الجنسية البلجيكية إلى جانب اللبنانية، "ممولا رئيسي لحزب الله، وقد قدم ملايين الدولارات للحزب من خلال أنشطته التجارية، عبر تلك الشركات التي يملكها أو يسيطر عليها"، وفق التقرير.

علي يوسف شرارة

أخيرا، يأتي اسم علي يوسف شرارة (المولود في مدينة صيدا جنوب لبنان عام 1968)، فهو "ممول رئيسي لحزب الله، وكذلك رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة الاتصالات Spectrum Investment Group Holding SAL.فقد تلقى ملايين الدولارات من حزب الله لاستثمارها في مشاريع تجارية تدعمه ماليا"، يختم التقرير.