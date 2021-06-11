لمن قال ارسلان "نهايتكم وخيمة"؟

غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان عبر "تويتر" قائلاً: "سباتٌ عميق، الدواء بدأ ينفد بشكلٍ كبير، لا حليب للأطفال، طوابير السيارات لتعبئة البنزين تكبر كلّ يوم، لا كهرباء، الدولار 15 ألف ليرة ونحن في دولة حصارها غير معلن".

وأضاف: "الفارق الوحيد أنّ حصارنا حصاران، حصارٌ خارجي وحصار داخلي من مجموعة خوفها وارتباكها يجعلها تتمسّك بموقعها أكثر فأكثر..نهايتكم وخيمة".