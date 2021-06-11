لمن قال ارسلان "نهايتكم وخيمة"؟

غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان عبر "تويتر" قائلاً: "سباتٌ عميق، الدواء بدأ ينفد بشكلٍ كبير، لا حليب للأطفال، طوابير السيارات لتعبئة البنزين تكبر كلّ يوم، لا كهرباء، الدولار 15 ألف ليرة ونحن في دولة حصارها غير معلن".
وأضاف: "الفارق الوحيد أنّ حصارنا حصاران، حصارٌ خارجي وحصار داخلي من مجموعة خوفها وارتباكها يجعلها تتمسّك بموقعها أكثر فأكثر..نهايتكم وخيمة".
سباتٌ عميق
الدواء بدأ ينفد بشكلٍ كبير
لا حليب للأطفال
طوابير السيارات لتعبئة البنزين تكبر كلّ يوم
لا كهرباء
الدولار ب15
ونحن في دولة حصارها غير معلن؛
الفارق الوحيد أنّ حصارنا حصاران
حصارٌ خارجي
وحصار داخلي من مجموعة خوفها وارتباكها يجعلها تتمسّك بموقعها أكثر فأكثر. نهايتكم وخيمة
— Talal Arslan (@talalarslane) June 11, 2021
سباتٌ عميق
الدواء بدأ ينفد بشكلٍ كبير
لا حليب للأطفال
طوابير السيارات لتعبئة البنزين تكبر كلّ يوم
لا كهرباء
الدولار ب15
ونحن في دولة حصارها غير معلن؛
الفارق الوحيد أنّ حصارنا حصاران
حصارٌ خارجي
وحصار داخلي من مجموعة خوفها وارتباكها يجعلها تتمسّك بموقعها أكثر فأكثر. نهايتكم وخيمة