من يسوّق فكرة الفيدرالية؟

استغربت أوساط سياسية متابعة كثرة التداول أخيراً بموضوع الفيدرالية سواء عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، مرجّحة أن يكون ذلك في سياق حملة ما لترويج فكرة الفيدرالية وكأنّها الحلّ للبنانيين للخروج من أزماتهم.

وطرحت الأوساط تساؤلات حول هوية الطرف الذي يقف خلف ترويج هذه الفكرة.