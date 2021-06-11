لبنان

رئيس حزب يستقوي بجهاز أمني

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-06-2021 | 05:30
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قام أحد رؤساء الأحزاب اللبنانية بتهديد أحد الأعضاء في الحزب بشكل علني، مستفيدا من حماية امنية يوفرها له جهاز امني.
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