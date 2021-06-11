لبنان

الماكينات الانتخابية الحزبية "ما قلّعت بعد" لهذا السبب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-06-2021 | 05:45
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على رغم التأكيدات المستمرة من مختلف الاطراف المحلية والخارجية بان  الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها،  لا يزال عمل الماكينات الانتخابية للاحزاب خجولا، رغم التوجيهات الحزبية ببدء التحضيرات.
وبحسب مصادر مطلعة فإن الاحزاب تجد صعوبة في اعادة تفعيل ماكيناتها الانتخابية وضبطها والتواصل السلس مع "المفاتيح" في المناطق، نتيجة الازمة الاقتصادية الخانقة".
وتضيف المصادر "ان القيمين على الماكينات الانتخابية يعترفون بصعوبة بالغة في تأمين الحد الادنى من المصاريف الانتخابية، نتيجة الشح الكبير، في الميزانيات المرصودة لهم".  
 

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