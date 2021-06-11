لبنان

اطلالات اعلامية مثيرة للتساؤل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-06-2021 | 06:15
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تكثفت في الفترة الاخيرة الاطلالات الاعلامية لعدد من الناشطين والقياديين في "التيار الوطني الحر" ممن يوجهون انتقادات لاذعة لـ"حزب الله" "من دون الالتزام بالتوجه الحزبي العام".
وفي هذا الاطار، سألت مصادر مطلعة عن "سبب عودة هذه الوجوه لتصدر شاشات التلفزة بعدما تم ضبطها في الاسابيع والاشهر القليلة الماضية، خصوصا ان بعض التصريحات التي تصدر عن هؤلاء تحدث اشكالات بين مناصري الحزبين".
 
واعتبرت المصادر "انه ليس صدفة ان تترافق عودة  هذه الوجوه الى الضوء الاعلامي بالتزامن مع التباينات بين "التيار" و"الحزب" حيال المسألة الحكومية، وما اذا كان  النائب جبران باسيل يتعمد  التلويح بالتمايز الكامل عن الحزب في حال استمر الاخير بالوقوف الى جانب الرئيس نبيه بري في قضية تشكيل الحكومة".

لبنان

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