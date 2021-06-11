أقيم حفل تخريج وتوزيع شهادات على عناصر من مختلف قطع الجيش ووحداته، بعد ان تابعوا بنجاح دورة "قنص تاسيسية"، باشراف مدرسة القوات الخاصة، تخللها تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية في منطقة حنوش.