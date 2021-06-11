لبنان

عون: من المستحيل الاستمرار في استقبال العدد الضخم من النازحين السوريين

Lebanon 24
11-06-2021 | 06:35
A-
A+
Doc-P-832149-637590155282319030.jpg
Doc-P-832149-637590155282319030.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن إرادة اللبنانيين في مواجهة التحديات ثابتة، ولا بد للمجتمع الدولي المساعدة على إيجاد حلول للأزمات المتلاحقة في بلدنا.
 
وأشار عون أمام المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى أنه "من المستحيل الاستمرار في استقبال العدد الضخم من النازحين السوريين، وعلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة العمل على اعادتهم الى قراهم في سوريا التي باتت آمنة".
 
وبدورها، نوهت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بإدارة رئيس الجمهورية للاوضاع في لبنان، وشددت على أن العمل مستمر لتقديم كل المساعدات الممكنة كي يتمكّن لبنان من تجاوز الظروف الصعبة.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:27 | 2021-06-11
07:10 | 2021-06-11
07:10 | 2021-06-11
07:00 | 2021-06-11
06:49 | 2021-06-11
06:46 | 2021-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website