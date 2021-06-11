عون: من المستحيل الاستمرار في استقبال العدد الضخم من النازحين السوريين

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن إرادة اللبنانيين في مواجهة التحديات ثابتة، ولا بد للمجتمع الدولي المساعدة على إيجاد حلول للأزمات المتلاحقة في بلدنا.

وأشار عون أمام المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى أنه "من المستحيل الاستمرار في استقبال العدد الضخم من النازحين السوريين، وعلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة العمل على اعادتهم الى قراهم في سوريا التي باتت آمنة".

وبدورها، نوهت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بإدارة رئيس الجمهورية للاوضاع في لبنان، وشددت على أن العمل مستمر لتقديم كل المساعدات الممكنة كي يتمكّن لبنان من تجاوز الظروف الصعبة.