لبنان

لبنان يستعدّ لاحتفال تطويب الراهبَيْن الكبوشيَيْن ملكي وصالح.. وهذه نبذة عن حياتهما

Lebanon 24
11-06-2021 | 06:41
A-
A+
Doc-P-832151-637590157375263664.png
Doc-P-832151-637590157375263664.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يحتفل لبنان في الرابع في حزيران من العام المقبل 2022 بتطويب الراهبَيْن الكبوشيَيْن البعبداتيَيْن الأبوين ليونار عويس ملكي وتوما صالح.
 
وقال الرئيس العام للرهبانية الكبوشية في لبنان، الأب عبدالله النفيلي، في رسالة إلى المؤمنين أنّ "أمانة سر دولة الفاتيكان حددت تاريخ الاحتفال بتطويب الأبوين ليونار عويس ملكي وتوما صالح، في لبنان في 4 حزيران 2022".
 
وأعلن النفيلي أنّه سيتمّ عقد مؤتمر صحافي في وقت لاحق بحضور النائب الرسولي للاتين في لبنان، المطران سيزار إسيان، للإعلان عن كافة تفاصيل التطويب. 
 
وفي ما يلي نبذة عن الراهبين:
 
- ولد الأب توما صالح (الإسم المدني: جريس)، الراهب الكبوشي، في بلدة بعبدات اللبنانية سنة 1879، واستشهد في مرعش، سنة 1917، كرهاً بالإيمان.
 
- ولد الأب ليونار عويس ملكي (الإسم المدني: يوسف)، الراهب الكبوشي، في بلدة بعبدات اللبنانية سنة 1881، وقتل في ماردين، سنة 1915، كرهاً بالإيمان.
 
وكان الشابان جريس ويوسف قد اختارا أن يكونا راهبين كبوشيين، لا بل مرسلين، إثر قدوم الكبوشيين إلى بلدتهما بعبدات. 
 
وذهبا سنة 1895 إلى اسطنبول، إلى المعهد الرسولي للشرق التابع للرهبنة الكبوشية، الذي يعد المرسلين للشرق. 
 
وبعد أن دخلا الابتداء، وأنهيا دروسهما وسيما كاهنين، زارا بلدتهما بعبدات، سنة 1906، قبل الانطلاق إلى الرسالة، إلى بلاد ما بين النهرين. وتنقلا بين مراكز ماردين، وأورفا، وخربوط، وديار بكر، عاملين في شتى حقول الرسالة (المدارس، التعليم، الوعظ، التعليم المسيحي، الشبيبة، الرهبنة الثالثة، الاعترافات...)، إلى أن حلت الحرب العالمية الأولى.
 
استشهد الأب ليونار، في ماردين، في 11 حزيران 1915، مع قافلة كبيرة من بينهم الطوباوي إغناطيوس مالويان، فيما استشهد الأب توما، في مرعش، في 18 كانون الثاني 1917، بعد أن خبأ في ديره كاهنا أرمنيا، فحكم عليه بالاعدام، لكنه توفي من جراء التيفوس والمعاملة السيئة في السجن، قبل تنفيذ الحكم.

لبنان

أفراح ومناسبات

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:27 | 2021-06-11
07:10 | 2021-06-11
07:10 | 2021-06-11
07:00 | 2021-06-11
06:49 | 2021-06-11
06:46 | 2021-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website