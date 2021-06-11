غدير غادرت منزل ذويها ولم تعد.. هل شاهدتم إبنة الـ14 عاما المفقودة منذ الامس؟





تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:



غدير فؤاد أمهز (مواليد 2007، لبنانية) صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:غدير فؤاد أمهز (مواليد 2007، لبنانية)

التي غادرت بتاريخ 10-6-2021، منزل ذويها الكائن في محلة حي السلم، ولم تَعُد حتى تاريخه.



لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوها ولديهم أي معلومة عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 470635-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.