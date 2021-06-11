لبنان

مدير مستشفى حلبا: للاقبال بكثافة لاخذ لقاح فايزر

Lebanon 24
11-06-2021 | 06:44
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دعا مدير مستشفى حلبا الحكومي في حلبا د محمد خضرين الى الاقبال بكثافة لاخذ لقاح فايزر للفئات العمرية اعتبارا من ٥٥ عاما وما فوق ولذوي الاحتياجات الخاصة في المستشفى
 في يومي السبت والاحد من هذا الاسبوع 
و سينطلق الماراثون فيه منذ الساعة الثامنة صباحا ولغاية السادسة مساء 
وسيشمل التلقيح اللبنانين ومختلف الجنسيات المتواجدة في لبنان
واكد خضرين على ضرورة اخذ اللقاح لمواجهة هذا الوباء الفتاك
وكي نصل الى حماية مجتمعنا
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