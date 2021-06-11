لبنان

انطلاق حملة التطعيم بلقاح فايزر في الجامعة اللبنانية

Lebanon 24
11-06-2021 | 06:49
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اعلنت الجامعة اللبنانية في بيان، عن انطلاق صباح اليوم حملة التلقيح ضد كورونا بلقاح "فايزر".

وافتتحت الحملة، التي ستستكمل على مراحل، بتلقيح مجموعة من الأساتذة والإداريين في مبنى كلية طب الأسنان، ومجموعة من طلاب كليتي الصحة والصيدلة في المركز الصحي الجامعي بمدينة رفيق الحريري الجامعية - الحدث.

وشارك رئيس الجامعة البروفسور فؤاد أيوب، أطباء الأسنان وصيادلة وممرضون من الجامعة اللبنانية في إعطاء اللقاح للأساتذة والموظفين، ومن ضمنهم موظفو الإدارة المركزية.
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