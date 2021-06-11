لبنان

وزارة الصحة عممت اسماء المستشفيات ومراكز التلقيح خلال ماراتون فايزر السبت والاحد

Lebanon 24
11-06-2021 | 14:10
A-
A+
Doc-P-832164-637590174363785067.jpg
Doc-P-832164-637590174363785067.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وزعت وزارة الصحة اسماء المستشفيات والمراكز لتلقي اللقاح، خلال ماراتون فايزر الثالث، الذي تنظمه يومي السبت والاحد في 12 و13 الحالي "وفق خطة اللجنة التنفيذية للقاح" لعمر 55 عاما وما فوق، بالإضافة إلى ذوي الحاجات الخاصة لأقل من 55 عاما، في كل المحافظات اللبنانية من الثامنة صباحا حتى السادسة مساء.

وفي ما يلي اسماء هذه المراكز:
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:35 | 2021-06-11
07:30 | 2021-06-11
07:27 | 2021-06-11
07:10 | 2021-06-11
07:00 | 2021-06-11
06:49 | 2021-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website