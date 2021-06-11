لبنان

مولدات الكهرباء في عاليه تتوقف عن العمل في هذا الموعد

Lebanon 24
11-06-2021 | 14:10
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صدر  عن تجمع المولدات في مدينة عاليه  البيان التالي: 
في ضل الوضع الإقتصادي السيء الذي يمر به الوطن 
وفي ضل الشح الذي لا يحتمل في فقدان مادة المازوت وسياد السوق السوداء بالأسعار 
ومن خلال مواقفنا السابقة والملتزمة في قرارات رئيس تجمع المولدات في لبنان الاخ عبدو سعادة،
قرر تجمع المولدات في عاليه 
الإلتزام التام بعدم شراء مادة المازوت بغير السعر الرسمي والإلتزام بتزويد المشتركين بالكهرباء حتي نفاذ كميات المازوت 
على أمل السعي إلى إيجاد حلول سريعة وعودة الآلية السابقة عن طريق الأمن العام لضبط الوضع حتي استقامة الأمور.
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