مولدات الكهرباء في عاليه تتوقف عن العمل في هذا الموعد

صدر عن تجمع المولدات في مدينة عاليه البيان التالي:



وفي ضل الشح الذي لا يحتمل في فقدان مادة المازوت وسياد السوق السوداء بالأسعار

ومن خلال مواقفنا السابقة والملتزمة في قرارات رئيس تجمع المولدات في لبنان الاخ عبدو سعادة، في ضل الوضع الإقتصادي السيء الذي يمر به الوطنوفي ضل الشح الذي لا يحتمل في فقدان مادة المازوت وسياد السوق السوداء بالأسعارومن خلال مواقفنا السابقة والملتزمة في قرارات رئيس تجمع المولدات في لبنان الاخ عبدو سعادة،

قرر تجمع المولدات في عاليه

الإلتزام التام بعدم شراء مادة المازوت بغير السعر الرسمي والإلتزام بتزويد المشتركين بالكهرباء حتي نفاذ كميات المازوت

على أمل السعي إلى إيجاد حلول سريعة وعودة الآلية السابقة عن طريق الأمن العام لضبط الوضع حتي استقامة الأمور.