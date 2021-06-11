أمن الدولة: لن نتوانى عن ضبط المخالفين

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:"في إطار عملها في حماية الامن الاجتماعي، تقوم المديرية العامة لأمن الدولة بمؤازرة معالي وزير الصحة الدكتور حمد حسن للكشف على مستودعات موزعي الأدوية والمستلزمات الطبية في المناطق اللبنانية كافة، لمنع تخزينها واحتكارها، والتأكد من الكميات الموجودة وحسن وعدالة توزيعها، بما يلبي احتياجات المواطن الصحية.كما تؤكد هذه المديرية انها لن تتوانى عن ضبط المخالفين واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقهم".