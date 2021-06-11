سامي الجميّل: ما بدنا يوم حداد.. بدنا محاسبة

علّق رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميّل على إعطاء رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب موافقته الاستثنائية على مشروع مرسوم يقضي باعتبار يوم ٤ آب يوم حداد وطني، وكتب عبر "تويتر":

"ما بدنا يوم حداد، بدنا محاسبة اللي كان السبب انفجار مرفأ بيروت".