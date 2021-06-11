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لبنان
سامي الجميّل: ما بدنا يوم حداد.. بدنا محاسبة
Lebanon 24
11-06-2021
|
07:30
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علّق رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميّل على إعطاء رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب موافقته الاستثنائية على مشروع مرسوم يقضي باعتبار يوم ٤ آب يوم حداد وطني، وكتب عبر "تويتر":
"ما بدنا يوم حداد، بدنا محاسبة اللي كان السبب انفجار مرفأ بيروت".
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سامي الجميل
مرفأ بيروت
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