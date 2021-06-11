لبنان

حسن مداهما شركة استيراد ادوات طبية في سد البوشرية: السرقة والاسعار الخيالية غير مسموحين

Lebanon 24
11-06-2021 | 14:56
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 داهم وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، شركة استيراد ادوات طبية في سد البوشرية وكشف ان الشركة تربح أكثر من ١٥٠٠٪؜ على حساب المواطن، كما ان الشركة تقوم ببيع أحد البراغي الطبية بسعر ١١٠$ فيما سعره الحقيقي ٤$، وخلال المداهمة عبّر حسن عن استيائه قائلا :" لم تعد السرقة والربح الخيالي مسموحين في هذه الظروف".
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