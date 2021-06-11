لبنان

إعادة فتح الحديقة العامة في حارة صيدا بعد اقفالها لعام

Lebanon 24
11-06-2021 | 08:11
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 أعلنت بلدية حارة صيدا في بيان، عن إعادة "فتح الحديقة العامة للبلدة، وذلك بعد إغلاقها لمدة عام بسبب جائحة كورونا"، مشيرة الى انها اتخذت التدابير اللازمة لإعادة إستقبال الاهالي وسكان بلدة حارة صيدا مع حرصها الشديد بإتباع الاجراءات الوقائية المفروضة من قبل وزارة الصحة العامة من خلال إيقافها للألعاب الترفيهية للاولاد والحد من الازدحام الكثيف والتباعد بشكل جزئي".

ولفت البيان الى ان "اليوم هو أول أيام فتح أبواب الحديقة، الذي يصادف مع حدث رياضي كبير لمحبي كرة للقدم من خلال وجود الشاشة العملاقة لمشاهدة كاس الامم الاوروبية 2020 ".
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