توتر في " الطفيل" والقوى الامنية تغادر البلدة

أفادت مندوبة "لبنان 24" ان القوى الامنية التي تواجدت في بلدة الطفيل منذ ساعات الصباح، غادرت البلدة بعد ان تم محاصرتها من قبل مجموعة من المسلحين، في حين اصيب سائق الجرافة التابعة لقوى الامن الداخلي بيده، اثناء محاولته هدم "هنغرين" تابعين لحسن دقو.