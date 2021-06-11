اشكال بين صاحب محطة لبيع المحروقات واحد المواطنين

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال فردي على خلفية تعبئة البنزين بين صاحب محطة "MEDCO" وأحد المواطنين في بلدة برقايل بعكّار، تخلله تضارب وتلاسن، وعلى الفور تدخل الشبان وعملوا على حلّه و تطويقه.