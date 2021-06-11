مفتي صيدا: لا بد من انتفاضة شعبية حقيقية ليقول الناس كلمتهم

صدر عن مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان بيان جاء فيه :





"أمام هذا الواقع الذي نعيشه ، والذي يعاني منه كل الناس .. امام كل هذه الأزمات التي تزداد يوما بعد يوم .. من الوقوف على ابواب المحطات ، ومن معاناة الناس امام المستشفيات ، ومن فقدان الدواء للمرضى ، ومن فقدان الحليب للأطفال ، ومن ازمة كهرباء ، وازمة ماء ، بالاضافة الى محدودية الدخل الذي لم يعد يتوازن بأي شكل من الأشكال مع القدرة على العيش وعلى الانفاق وعلى تامين الضرورات للأسرة وللعائلة، ومع حجز الودائع المالية في البنوك ومع البيانات التي تحتاج الى اخصائيين لفهمها ، المتناقضة في بعض الاحيان ، من اجل ان تاخذ حقك مما ادخرته وتعبت من اجله .

كل هذه الأمور وغيرها من الأمور ، انا لا ادري ولم أعد افهم ماذ ا يريد السياسيون منا، هل يريدون ان يموت المرضى ، هل يريدون ان يقتلوا اطفالنا ، هل يريدون ان نغلق بيوتنا وان ندمر حياتنا .. هم يبحثون عن مصالحهم على حساب مصلحة الوطن .

كل هذا ولا اعتقد أبدا انهم حريصون على هذا الوطن أن يفيق من غفلته ومن كبوته وان يعود الى حياته .. هذا الانسان ماذا يفعل في لبنان في هذه الحياة المتشابكة التي سرق منها المسؤولون والسياسيون فرحتها وبهجتها وقدرة الناس على الحياة .لم يعد الأمور تنفع ببيان من هنا وبيان من هناك ، وبعلبة مواد تغذية من هنا او من هناك .. هذا الواقع لم يعد الانسان اللبناني بصرف النظر عن دينه ومذهبه ومنطقته قادرا على ان يستمر وان يعيش في هذا الوطن، كل ذلك من اجل ماذا ؟ ، من اجل ان ياتي فلان بوزير من هنا او وزير من هناك ..ماذا سيفعل هذا الوزير ، لقد جربنا كثيرا من الوزراء فماذا فعلوا ، وماذا انتجوا وماذا اصلحوا.. لقد ازدادت الأمور سوءا على سوء ..

هذا الواقع نحن نرفضه ، ونرفض ان نعيش فيه ، ولا بد من انتفاضة شعبية حقيقية سلمية وبكل الوسائل الديمقراطية من اجل حرية الانسان في هذا البلد ومن اجل العدالة في الحياة في هذا البلد ومن اجل ان يستمر المواطن اللبناني في البقاء بهذا البلد .. انها الأيام الصعبة ، انها الأيام السوداء بما فعل هؤلاء السياسيون ، بما قالوا وبما تصرفوا وبما اساءوا لهذا الوطن وهذا الانسان الذي يعيش بألم الحياة .

هذه الأيام هي ايام حالكة وايام صعبة وهذا ما انتجوه لنا وهذا ما تسببوا به لهذا الوطن وشعبه .هذه المنظومة السياسية لم تعد قادرة على اصلاح ما فسد وتغيير ما حصل ، هذه المنظومة السياسية الحاكمة المسيطرة التي في كل يوم تبشرنا ببيان او بنظام او بقانون جديد لم يحقق لنا شيئاً من كرامة الحياة .

لا بد ان يبدأ الآن دور الناس ليقولوا كلمتهم ويرفضوا هذا الواقع الذي نعيشه بكل الوسائل السلمية والديمقراطية من اجل الحرية والكرامة والعدالة للإنسان في هذا الوطن" .