لبنان

آليات عسكرية من الصين للجيش

Lebanon 24
11-06-2021 | 08:41
A-
A+
Doc-P-832191-637590230079377763.jpg
Doc-P-832191-637590230079377763.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بحضور سفير جمهورية الصين الشعبية في لبنان السيد Qian Minjian والملحق العسكري الصيني العميد الركن Zheng Yuchong، والمفتش العام اللواء الركن ميلاد إسحق ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، أقيم قبل ظهر اليوم في اللواء اللوجستي حفل تسلّم آليات عسكرية عبارة عن 40 شاحنة و60 جيب وقطع بدل عائدة لها، مقدمة هبة من السلطات الصينية لصالح الجيش اللبناني.
ونوّه السفير الصيني في كلمته بالعلاقة التي تجمع الجيشين الصيني واللبناني، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعكس مشاعر الصداقة العميقة تجاه شعب لبنان وجيشه.
كما ألقى اللواء الركن إسحق كلمة أشار فيها إلى أهمية الهبة التي تساهمُ في تحسين حركيّة الوحدات المنتشرة على الأراضي اللبنانية.
وفي الختام، تلا اللواء الركن ميلاد إسحق كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش وسلّمه إلى السفير الصيني، وقدّم له وللعميد الركن Yuchong، درعين تذكاريين تقديراً لجهودهما.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:28 | 2021-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2021-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:07 | 2021-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:30 | 2021-06-11
12:12 | 2021-06-11
11:57 | 2021-06-11
11:46 | 2021-06-11
11:45 | 2021-06-11
11:39 | 2021-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website