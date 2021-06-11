الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في حقول مختلفة

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 20/6/2021 ولغاية 25/6/2021، ما بين الساعة 6.00 والساعة 23.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة كفرفالوس تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".وفي بيان ثان، اعلنت المديرية ان "وحدة من الجيش ستقوم بتفجير قذائف وذخائر غير صالحة بتاريخ 13/6/2021 إعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 14.00، في حقل تفجير تربل - طرابلس".وفي بيان ثالث، أعلنت أن "وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من 10/6/2021 ولغاية 30/6/2021، ما بين الساعة 6.00 والساعة 24.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة السمرلند - الجناح والكرنتينا، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".وفي بيان رابع، أعلنت أن "وحدة من الجيش ستقوم بتاريخي 10 و 11/6/2021 اعتبارا من الساعة 11،00 ولغاية الانتهاء من المهمة، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية في منطقة جرد العاقورة".وفي بيان رابع، أعلنت أن "وحدات من الجيش وقوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، ستقوم اعتبارا من 7/6/2021 ولغاية 11/6/2021 ما بين الساعة 7.00 ولغاية الانتهاء من المهمة، بتنفيذ تمارين تدريبية في عرض البحر مقابل الناقورة، تتخللها رمايات بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة.لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".وفي بيان خامس، أعلنت أن "وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من 18/5/2021 ولغاية 18/6/2021 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في مناطق: رأس مسقا، سقي أبو علي، حامات، وادي خالد، أكروم، جبل المالح والمنشآت في الشمال، كفرفالوس والشواكير في الجنوب، وفي حقل رماية قاعدة رياق الجوية، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية".