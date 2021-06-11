مشتعل منذ الامس ولا يزال.. حريق في غريفة الشوف

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان حريقا شب أمس في خراج بلدة غريفة الشوف، في محلة الشعرين الواقعة فوق نهر الحمام ولا يزال مستمرا، على الرغم من الجهود التي يبذلها عناصر الدفاع المدني في المنطقة وابناء البلدة. واتت النيران على مساحات واسعة من الاحراج والمساحات المزروعة، وما زالت فرق الاطفاء والتطوع تجهد للسيطرة عليه واهماده.