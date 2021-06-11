لبنان

انطلاق ماراتون فايزر غدا في كل المحافظات اللبنانية

Lebanon 24
11-06-2021 | 17:20
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 ينطلق عند الثامنة من صباح يوم غد السبت ماراتون فايزر الثالث الذي تنظمه وزارة الصحة العامة على مدى يومين، "وفق خطة اللجنة التنفيذية للقاح" لعمر 55 عاما وما فوق إضافة إلى ذوي الحاجات الخاصة لأقل من 55 عاما، في كل المحافظات اللبنانية من الثامنة صباحا حتى السادسة مساء.

مستشفى هيكل
وفي هذا الاطار، أعلن مستشفى هيكل أنه بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، سيتم اطلاق ماراتون التلقيح ضد فيروس كورونا (p fizer ) يومي السبت والاحد في 12 و13 الحالي، بدءا من الثامنة صباحا ولغايةالسادسة مساء. أما الفئةالعمرية المستهدفة فهي من 55 عاما وما فوق، و لذوي الاحتياجات الخاصة على ان يصطحبوا معهم بطاقة الشؤون الاجتماعية الخاصة بهم.

مركز الخيام
وأعلن مركز الخيام الصحي (الهيئة الصحية) عن مشاركته في إستقبال الأشخاص الراغبين بأخذ لقاح فايزر من الفئات العمرية من سن 55 وما فوق وذوي الإحتياجات الخاصة، مصطحبين بطاقة الهوية أو أي أوراق ثبوتية، يومي السبت والأحد في 12و 13 حزيران من الساعة 8 صباحا ولغاية 6 مساء.


لا مشاركة لسيدة المعونات
وأوضح مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل، في بيان، انه غير مشارك في ماراتون "فايزر" ليومي السبت والاحد في 12 و13 حزيران الجاري خلافا لما جاء في نشرة وزارة الصحة حول المراكز المشاركة في هذا الماراتون في المحافظات اللبنانية.
 
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