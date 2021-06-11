لبنان

5 وفيات جديدة بـ"كورونا" في لبنان.. ماذا عن الاصابات اليومية؟

Lebanon 24
11-06-2021 | 17:10
A-
A+
Doc-P-832230-637590285977594959.jpg
Doc-P-832230-637590285977594959.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 206 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 542375.
 
وسُجلت 5 وفيات جديدة، رفعت الاجمالي إلى 7790.
 
مواضيع ذات صلة
7 وفيات جديدة بـ"كورونا" في لبنان... ماذا عن الاصابات اليومية؟
lebanon 24
11/06/2021 19:37:06 Lebanon 24 Lebanon 24
7 وفيات بـ"كورونا" في لبنان.. ما جديد عداد الاصابات؟
lebanon 24
11/06/2021 19:37:06 Lebanon 24 Lebanon 24
انخفاض كبير في عدد اصابات "كورونا" في لبنان.. ماذا عن الوفيات؟
lebanon 24
11/06/2021 19:37:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع في عدد وفيات "كورونا" في لبنان.. ماذا عن الاصابات؟
lebanon 24
11/06/2021 19:37:06 Lebanon 24 Lebanon 24

كورونا

لبنان

اصابات

وفيات

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:28 | 2021-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2021-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:07 | 2021-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:30 | 2021-06-11
12:12 | 2021-06-11
11:57 | 2021-06-11
11:46 | 2021-06-11
11:45 | 2021-06-11
11:39 | 2021-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website