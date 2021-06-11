5 وفيات جديدة بـ"كورونا" في لبنان.. ماذا عن الاصابات اليومية؟

أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 206 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 542375.

وسُجلت 5 وفيات جديدة، رفعت الاجمالي إلى 7790.