محتجون يقطعون طريق الناعمة باتجاه الجنوب.. والسير متوقف

أعاد حشد من المحتجين قطع أوتوستراد الناعمة باتجاه الجنوب، في حين أن الطريق باتجاه بيروت ما زال سالكاً.

ووفقاً لمندوب "لبنان24"، فقد وصلت قوة من الجيش إلى المكان.

وكان المحتجون قطعوا عصر اليوم الطريق بالاتجاهين، الأمر الذي أدى إلى زحمة سير خانقة.