لبنان

المستجدات السياسية الراهنة بين الجميّل وبخاري في اليرزة

Lebanon 24
11-06-2021 | 11:27
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زار رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل السفير السعودي في لبنان وليد بن عبد الله بخاري اليوم، بمقر إقامته في اليرزة.

وجرى خلال اللقاء عرض أبرز المستجدات السياسية الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية بالإضافة للشؤون ذات الاهتمام المشترك.
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