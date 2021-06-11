احتجاجاً على تردي الأوضاع.. قطع طريق عام النبطية بالإطارات المشتعلة

قطع حشدٌ من الشبان طريق عام النبطية في النبطية الفوقا - قرب ثانوية الصباح الرسمية، وذلك احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية الصعبة وفقدان مادة البنزين.



وتجمع الشبان وسط الطريق، بعدما وضعوا عوائق حديدية، ورددوا هتافات نددت بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة.

وأقدم عدد من المحتجين منذ بعض الوقت على إقفال مسلكي أوتوستراد زوق مصبح تحت جسر المارشيه دوبون بالإطارات المشتعلة، إعتراضا على الأوضاع المعيشية الصعبة وإرتفاع سعر الدولار وعدم تشكيل حكومة، ما تسبب بزحمة سير خانقة على المسلكين".