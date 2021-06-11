لبنان

احتجاجاً على تردي الأوضاع.. قطع طريق عام النبطية بالإطارات المشتعلة

Lebanon 24
11-06-2021 | 11:37
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قطع حشدٌ من الشبان طريق عام النبطية في النبطية الفوقا - قرب ثانوية الصباح الرسمية، وذلك احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية الصعبة وفقدان مادة البنزين.

وتجمع الشبان وسط الطريق، بعدما وضعوا عوائق حديدية، ورددوا هتافات نددت بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة.
 
 وأقدم عدد من المحتجين منذ بعض الوقت على إقفال مسلكي أوتوستراد زوق مصبح تحت جسر المارشيه دوبون بالإطارات المشتعلة، إعتراضا على الأوضاع المعيشية الصعبة وإرتفاع سعر الدولار وعدم تشكيل حكومة، ما تسبب بزحمة سير خانقة على المسلكين".
وقطع عدد من المحتجين طريق الصيفي باتجاه بيروت بمستوعبات النفايات.
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