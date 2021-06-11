معلومات هامة عن حاجة السوق اللبناني من البنزين والمازوت.. إليكم التفاصيل

أعلن جمّع الشّركات المستوردة للنّفط والغاز في لبنان أنه تمّ مؤخّرًا تداول الكثير من الأرقام المتعلّقة بالمبيعات اليوميّة لمادّتي البنزين والديزل في السّوق اللّبنانيّة.

يهمّ تجمّع الشّركات المستوردة للنّفط والغاز في لبنان APIC أن يوضح أن الكميّات اليومية المطلوبة من مادّتي البنزين والديزل تبلغ حوالي 10 مليون ليتر لكل مادّة. كما والجدير ذكره ان الأرقام المتعلقة بالديزل ممكن ان تزداد نسبياً حسب الاستهلاك الموسمي (يزداد الاستهلاك في فصل الشتاء لزوم التدفئة وخلال موسم الري في فصل الصيف ) كما وخلال ساعات تقنين الكهرباء من قبل مؤسسة كهرباء لبنان مما يزيد طلب المولدات الخاصة على المادة. أمّا بالنسبة لمادة البنزين، فإن الطلب يتأثر بحسب الظروف الاقتصادية ونسبة قدوم المغتربين الى لبنان خلال فصل الصيف والأعياد ، بالإضافة إلى تهافت المواطنين على المحطّات والتخزين مما يزيد من الطّلب على المادة.