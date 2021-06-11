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لبنان
الجيش يفكّك عبوة معدة للتفجير في برج حمود (صور)
Lebanon 24
11-06-2021
|
11:57
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فكّك الجيش عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب مدرسة مار منصور في برج حمود، وفق ما ذكرت صحيفة "اللواء".
وبحسب المعلومات، فإنّ بائعي الحديد والخردة في المنطقة تمكنوا من رصد العبوة، فعمل الجيش على ضرب طوقٍ أمني في المكان.
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