تغريدة للحريري عن الإمارات.. هذا ما قاله

غرّد الرئيس المكلف سعد الحريري عبر "تويتر" قائلاً: "مبروك للعرب والعالم، انتخاب دولة الامارات لعضوية مجلس الامن الدولي. الامارات اكتسبت عن جدارة ثقة العالم بسياستها، وقدمت نموذجاً ديبلوماسياً يحتذى به في تعزيز العلاقات بين الدول والشعوب لخدمة الانسانية. مبروك للامارات شعباً وقيادة والى مزيد من التقدم".