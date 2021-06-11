لبنان

قاطيشا: عجلوا في الإنتخابات

Lebanon 24
11-06-2021 | 13:42
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غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب وهبه قاطيشا عبر حسابه على "تويتر": "أكثر الحروب تدميرا في لبنان حصلت في ظل الحكومة العسكرية. ولبنان يجوع اليوم في ظل هذا العهد. عجلوا في الإنتخابات لإسقاط منظومة الموت والخراب".
 
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