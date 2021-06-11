قاطيشا: عجلوا في الإنتخابات

غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب وهبه قاطيشا عبر حسابه على "تويتر": "أكثر الحروب تدميرا في لبنان حصلت في ظل الحكومة العسكرية. ولبنان يجوع اليوم في ظل هذا العهد. عجلوا في الإنتخابات لإسقاط منظومة الموت والخراب".