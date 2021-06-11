لبنان

خريس: نأمل ان نصل الى حل لمعضلة تشكيل الحكومة

Lebanon 24
11-06-2021 | 13:45
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شكر مركز برج رحال التطوعي في جمعية "الرسالة" للاسعاف الصحي، خلال لقاء عقد في مقر المركز في برج رحال، العاملين واللعاملات في الصليب الأحمر اللبناني الذين عملوا بالتنسيق مع إتحاد بلديات قضاء صور على تقديم معدات إطفاء، في حضور النائب علي خريس وموسى شعلان.


كما شكر المركز ابو ناصر الساحلي وآل الساحلي، على تقديمهم سيارة الإطفاء للبلدة وبلدية برج رحال برئيسها حسن حمود.


وأثنى خريس بدوره على "الجهود الجبارة التي تبذل في سبيل مساعدة الأهالي في كل عمل طارئ"، وقال: "نحن في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة التي نعيشها بأمس الحاجة للتعاضد والتماسك في مواجهة التحديات التي تعصف بوطننا"، مثنيا على "دور الجمعيات وخصوصا جمعية الرسالة وحرصها الدائم على متابعة أوضاع الناس". كما نوه ب"الدور الريادي للمغترب اللبناني ورفده لهذه الجمعيات بالمساعدات المعنوية والمادية لتقوم بدورها".

وختم خريس آملا ان "نصل الى حل لمعضلة تشكيل الحكومة التي من شأنها متابعة اوضاع وهموم الناس".
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