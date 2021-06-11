لبنان

حادث مأساوي عند السفارة الكويتية.. شاحنة تصدم سيّدة وسط الطريق (فيديو)

Lebanon 24
11-06-2021 | 14:51
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نشرت جمعية "اليازا" مقطع فيديو يوثق حادثاً مأساوياً في محلّة السفارة الكويتية في بيروت، وقد راحت ضحيّته سيدة بعدما صدمتها شاحنة.

ويظهر الفيديو لحظة اندفاع السيدة للمرور على الطريق بين السيارات. وفي تلك الأثناء، استكملت شاحنة سيرها من دون أي ينتبه سائقها لوجود السيدة على الطريق، الأمر الذي أدى إلى صدم الأخيرة ووفاتها.

 

 

 

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