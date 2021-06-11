لبنان

الجيش يعيد فتح طريقي الصيفي والرينغ

Lebanon 24
11-06-2021 | 15:10
A-
A+
Doc-P-832298-637590464113244617.jpg
Doc-P-832298-637590464113244617.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فتحت دورية من الجيش طريق الصيفي حتى بيت الكتائب المركزي، بعدما كان أقفلها المحتجون هذه الليلة بالإطارات المطاطية المشتعلة ومستوعبات النفايات.
 
وتوازياً، يعمل الجيش الآن على إعادة فتح طريق الرينغ.
مواضيع ذات صلة
قطع طريق الصيفي بإتجاه بيروت بمستوعبات النفايات
lebanon 24
12/06/2021 00:51:25 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع طريق الصيفي
lebanon 24
12/06/2021 00:51:25 Lebanon 24 Lebanon 24
إعادة فتح طريق الرينغ
lebanon 24
12/06/2021 00:51:25 Lebanon 24 Lebanon 24
طريق الرينغ مقطوعة فقط باتجاه الأشرفيّة وسالكة بالاتجاهات الأخرى (MTV)
lebanon 24
12/06/2021 00:51:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الصيفي

الرينغ

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2021-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2021-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:24 | 2021-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:47 | 2021-06-11
17:44 | 2021-06-11
17:39 | 2021-06-11
17:32 | 2021-06-11
17:23 | 2021-06-11
17:16 | 2021-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website