الجيش يعيد فتح طريقي الصيفي والرينغ

فتحت دورية من الجيش طريق الصيفي حتى بيت الكتائب المركزي، بعدما كان أقفلها المحتجون هذه الليلة بالإطارات المطاطية المشتعلة ومستوعبات النفايات.

وتوازياً، يعمل الجيش الآن على إعادة فتح طريق الرينغ.