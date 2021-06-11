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لبنان
الجيش يعيد فتح طريقي الصيفي والرينغ
Lebanon 24
11-06-2021
|
15:10
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فتحت دورية من الجيش طريق الصيفي حتى بيت الكتائب المركزي، بعدما كان أقفلها المحتجون هذه الليلة بالإطارات المطاطية المشتعلة ومستوعبات النفايات.
وتوازياً، يعمل الجيش الآن على إعادة فتح طريق الرينغ.
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