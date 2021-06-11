توتر وإطلاق نار في عين الحلوة.. ماذا يحصل؟

شهدَ مخيم عين الحلوة - صيدا، اشكالاً مساء اليوم، بين مجموعة من آ ل سويد وآخرين من آل الخطيب، وأصيب جراءه شخص من آل سويد بطعنة سكين نقل على إثرها إلى احد المستشفيات خارج المخيم ووصفت حالته بالحرجة.

كذلك، أفيد عن سقوط جريح آخر تم نقله الى مستشفى النداء الانساني داخل المخيم، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".