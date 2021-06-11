لبنان

توتر وإطلاق نار في عين الحلوة.. ماذا يحصل؟

Lebanon 24
11-06-2021 | 20:18
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شهدَ مخيم عين الحلوة - صيدا، اشكالاً مساء اليوم، بين مجموعة من آل سويد وآخرين من آل الخطيب، وأصيب جراءه شخص من آل سويد بطعنة سكين نقل على إثرها إلى احد المستشفيات خارج المخيم ووصفت حالته بالحرجة.
 
كذلك، أفيد عن سقوط جريح آخر تم نقله الى مستشفى النداء الانساني داخل المخيم، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام". 
وأفادت المعلومات بأن الاشكال بين العائلتين المذكورتين كان سبق أن بدأ في منطقة القاسمية وامتد الى مخيم عين الحلوة حيث يسمع اطلاق نار واقفال طرق في شارع بستان القدس.
 
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