لبنان

اعتداء يطالُ مرافق وزير الصحة الشخصي.. هذا ما حصل

Lebanon 24
11-06-2021 | 15:35
A-
A+
Doc-P-832302-637590478132404918.jpg
Doc-P-832302-637590478132404918.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنّ "مرافقه الشخصي تعرض لاعتداء من قبل بعض الاشخاص في منطقة الناعمة وهو حالياً في المستشفى من أجل تلقي العلاج"، مطالباً القوى الأمنية والأجهزة القضائية بإجراء التحقيقات اللازمة.

وفي حديث تلفزيوني، تحدث حسن عن ملف احتكار الأدوية والمستلزمات الطبية، وقال: "تاريخياً الجميع يعلم عن وجود كارتيلات المال والمستلزمات الطبية والصحية، هذا الامر تاريخي والجميع يتحدث عن الامر وهنا اريد الاشارة الى ان بعض السياسيين عملوا على هذا الملف ولكن للأسف لم يصلوا الى شرف المواجهة".

وأردف: "البيانات المتفاوت والمتضاربة من مصرف لبنان عن امكانية رفع الدعم جعل الشركات المستوردة تتوقف او تخفف من تسليم الادوية والمستلزمات الطبية، اضافة الى فرض سياسات جديدة على المستشفيات ودائماً المواطن هو الحلقة الاضعف، فهو الذي كان يدفع الثمن الغالي نتيجة السياسات".

ولفت حسن إلى أنّ "بعض الشركات لديها في مخازنها كميات كبيرة من الادوية والمستلزمات، والتجار ينتظرون نقطة الصفر لرفع الدعم من أجل بيع تلك الأدوية والمستلزمات بسعر صرف الدولار بالسوق الموازية"، وأضاف: "80% من البضاعة التي كشفت عليها اليوم هي مشمولة بالدعم، والقوى الامنية هي التي تؤازرنا في المداهمات التي نقوم بها على عكس ما ردده بعض المسؤولين في لبنان".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2021-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2021-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:24 | 2021-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:47 | 2021-06-11
17:44 | 2021-06-11
17:39 | 2021-06-11
17:32 | 2021-06-11
17:23 | 2021-06-11
17:16 | 2021-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website