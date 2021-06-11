اعتداء يطالُ مرافق وزير الصحة الشخصي.. هذا ما حصل

كشف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنّ "مرافقه الشخصي تعرض لاعتداء من قبل بعض الاشخاص في منطقة الناعمة وهو حالياً في المستشفى من أجل تلقي العلاج"، مطالباً القوى الأمنية والأجهزة القضائية بإجراء التحقيقات اللازمة.

وفي حديث تلفزيوني، تحدث حسن عن ملف احتكار الأدوية والمستلزمات الطبية، وقال: "تاريخياً الجميع يعلم عن وجود كارتيلات المال والمستلزمات الطبية والصحية، هذا الامر تاريخي والجميع يتحدث عن الامر وهنا اريد الاشارة الى ان بعض السياسيين عملوا على هذا الملف ولكن للأسف لم يصلوا الى شرف المواجهة".

وأردف: "البيانات المتفاوت والمتضاربة من مصرف لبنان عن امكانية رفع الدعم جعل الشركات المستوردة تتوقف او تخفف من تسليم الادوية والمستلزمات الطبية، اضافة الى فرض سياسات جديدة على المستشفيات ودائماً المواطن هو الحلقة الاضعف، فهو الذي كان يدفع الثمن الغالي نتيجة السياسات".

ولفت حسن إلى أنّ "بعض الشركات لديها في مخازنها كميات كبيرة من الادوية والمستلزمات، والتجار ينتظرون نقطة الصفر لرفع الدعم من أجل بيع تلك الأدوية والمستلزمات بسعر صرف الدولار بالسوق الموازية"، وأضاف: "80% من البضاعة التي كشفت عليها اليوم هي مشمولة بالدعم، والقوى الامنية هي التي تؤازرنا في المداهمات التي نقوم بها على عكس ما ردده بعض المسؤولين في لبنان".