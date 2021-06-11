بعد اشكال واطلاق نار.. شبان يقطعون الطريق في طرابلس

قطع عدد من الشبان الطريق في منطقة باب الحديد في طرابلس بالاطارات المشتعلة وذلك على خلفية الاشكال الذي وقع بعد ظهر اليوم في المحلة نفسها، والذي تخلله اطلاق نار اصيب نتيجتها "ا.ع" بطلقات نارية في قدميه، في حين لاذ مطلق النار بالفرار.