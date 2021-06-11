لبنان

بعد اشكال واطلاق نار.. شبان يقطعون الطريق في طرابلس

Lebanon 24
11-06-2021 | 16:16
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قطع عدد من الشبان الطريق في منطقة باب الحديد في طرابلس بالاطارات المشتعلة وذلك على خلفية الاشكال الذي وقع بعد ظهر اليوم في المحلة نفسها، والذي تخلله اطلاق نار اصيب نتيجتها "ا.ع" بطلقات نارية في قدميه، في حين لاذ مطلق النار بالفرار.
 
 
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طرابلس

قطع طريق

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