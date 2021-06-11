لبنان

عراجي: أكبر مأساة نعيشها هي تفشي الجشع والفساد

Lebanon 24
11-06-2021 | 16:20
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غرّد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "برأيي أكبر مأساة نعيشها هي فقدان القيم والاخلاق، وتفشي الجشع والطمع والفساد، وجنى الأموال بسرعة وبطرق ملتوية واحتيالية، وهذا ما شاهدناه بمداهمات وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن".

وأضاف: "صحة الناس غير قابلة للمساومة، حذرنا منه واتهمنا بالمبالغة، انتظام المجتمع وتطوره ان يكون القانون فوق الجميع وإلا سيضيع البلد".
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