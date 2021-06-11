عراجي: أكبر مأساة نعيشها هي تفشي الجشع والفساد

غرّد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "برأيي أكبر مأساة نعيشها هي فقدان القيم والاخلاق، وتفشي الجشع والطمع والفساد، وجنى الأموال بسرعة وبطرق ملتوية واحتيالية، وهذا ما شاهدناه بمداهمات وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن".وأضاف: "صحة الناس غير قابلة للمساومة، حذرنا منه واتهمنا بالمبالغة، انتظام المجتمع وتطوره ان يكون القانون فوق الجميع وإلا سيضيع البلد".