خليل رداً على باسيل: رمي القنابل الصوتية لن يغطي على مسؤولية الفشل

ردّ النائب علي حسن خليل في تغريدة عبر "تويتر" على كلام للنائب جبران باسيل، وقال: "لو أن رئيس التيار يتابع كما يجب لعرف أن مشروع قانون البطاقة التمويلية قد أحيل الى اللجان المشتركة إختصاراً للمراحل".
وكان باسيل غرّد عبر "تويتر" قائلاً: "شو لازم يصير أكتر من يلّي عم يصير حتى يقرّ مجلس النواب قانون البطاقة التمويلية يلّي قدّمناه من فترة لمساعدة العائلات اللبنانية المحتاجة والتعويض عنها ارتفاع الاسعار نتيجة ترشيد الدعم".
وأضاف: "ذلّ المواطنين امام محطات البنزين وعلى ابواب المستشفيات والصيدليات ما بكفّي حتى يعقد مجلس النواب جلسات طارئة ومتواصلة ليل نهار؟ هيدي مسؤولية كان لازم يتحملها الجميع من اكتر من سنة... شو ناطرين بعد؟".