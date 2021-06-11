خليل رداً على باسيل: رمي القنابل الصوتية لن يغطي على مسؤولية الفشل

ردّ النائب علي حسن خليل في تغريدة عبر "تويتر" على كلام للنائب جبران باسيل، وقال: "لو أن رئيس التيار يتابع كما يجب لعرف أن مشروع قانون البطاقة التمويلية قد أحيل الى اللجان المشتركة إختصاراً للمراحل".

وأضاف: "وكالعادة يسارع التيار الى حمل رايته للتوظيف الشعبوي. رمي القنابل الصوتية لن يغطي على مسؤولية الفشل والمسؤولين عنها، من الكهرباء الى الفيول، الى اذلال الناس على محطات البنزين وصولاً الى عرقلة الحل الجوهري بتشكيل الحكومة".

وكان باسيل غرّد عبر "تويتر" قائلاً: "شو لازم يصير أكتر من يلّي عم يصير حتى يقرّ مجلس النواب قانون البطاقة التمويلية يلّي قدّمناه من فترة لمساعدة العائلات اللبنانية المحتاجة والتعويض عنها ارتفاع الاسعار نتيجة ترشيد الدعم".

وأضاف: "ذلّ المواطنين امام محطات البنزين وعلى ابواب المستشفيات والصيدليات ما بكفّي حتى يعقد مجلس النواب جلسات طارئة ومتواصلة ليل نهار؟ هيدي مسؤولية كان لازم يتحملها الجميع من اكتر من سنة... شو ناطرين بعد؟".