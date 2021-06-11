لبنان

وكأنّ صفحة التأليف طُوِيَت

Lebanon 24
11-06-2021 | 17:03
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تتصرف سفارات دول كبرى، وكأن صفحة التأليف طويت، وانتقل البحث إلى تزكية شخصية بديلة، وفق ما ذكرت صحيفة "اللواء".
المصدر: اللواء
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