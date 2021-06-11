قالت أوساط مراقبة لـ"اللواء" أن "المشاورات الحكومية دخلت في استراحة قصيرة وإن ثمة توقعا بأن يكون هناك اما جمود أو حركة ما غير متوقعة لاسيما أن أي موقف مباشر يتسم بالحدة لم يصدر".





ورأت الأوساط نفسها أن "الاجتماعات التي تُعقد لم يعد لها أي فائدة لأن الفلتان متواصل والاحتكار يتزايد والمخالفات على مد العين والنظر وما جرى في موضوع الأدوات والمستلزمات الطبية خير دليل".



وأعلنت أن "غياب الإجراءات الرادعة يدفع إلى المزيد من التسيب"، لافتة إلى ان "الوضع مفتوح على احتمالات أكثر سوداوية لأن افق الحلول الداخلية مسدود وملف الحكومة خير دليل". ولفتت إلى ان "الوقائع على الأرض في ظل غياب أي مؤشر عن قرب التأليف تنذر بأزمات مفتوحة على صعد مختلفة".ورأت الأوساط نفسها أن "الاجتماعات التي تُعقد لم يعد لها أي فائدة لأن الفلتان متواصل والاحتكار يتزايد والمخالفات على مد العين والنظر وما جرى في موضوع الأدوات والمستلزمات الطبية خير دليل".وأعلنت أن "غياب الإجراءات الرادعة يدفع إلى المزيد من التسيب"، لافتة إلى ان "الوضع مفتوح على احتمالات أكثر سوداوية لأن افق الحلول الداخلية مسدود وملف الحكومة خير دليل".