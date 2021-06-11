24
o
بيروت
26
o
طرابلس
18
o
صور
26
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
20
o
بشري
23
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
المشاورات الحكومية دخلت في استراحة قصيرة
Lebanon 24
11-06-2021
|
17:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت أوساط مراقبة لـ"اللواء" أن "المشاورات الحكومية دخلت في استراحة قصيرة وإن ثمة توقعا بأن يكون هناك اما جمود أو حركة ما غير متوقعة لاسيما أن أي موقف مباشر يتسم بالحدة لم يصدر".
ولفتت إلى ان "الوقائع على الأرض في ظل غياب أي مؤشر عن قرب التأليف تنذر بأزمات مفتوحة على صعد مختلفة".
ورأت الأوساط نفسها أن "الاجتماعات التي تُعقد لم يعد لها أي فائدة لأن الفلتان متواصل والاحتكار يتزايد والمخالفات على مد العين والنظر وما جرى في موضوع الأدوات والمستلزمات الطبية خير دليل".
وأعلنت أن "غياب الإجراءات الرادعة يدفع إلى المزيد من التسيب"، لافتة إلى ان "الوضع مفتوح على احتمالات أكثر سوداوية لأن افق الحلول الداخلية مسدود وملف الحكومة خير دليل".
المصدر:
اللواء
تابع
الأكثر قراءة
شقيقة جيسيكا عازار تخطف الأنظار بحفل توديع العزوبية.. كانت مذيعة أيضاً في الـ MTV (صور وفيديو)
Lebanon 24
شقيقة جيسيكا عازار تخطف الأنظار بحفل توديع العزوبية.. كانت مذيعة أيضاً في الـ MTV (صور وفيديو)
02:00 | 2021-06-11
11/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زوج أمل بوشوشة رجل الأعمال اللبناني يُحدث ضجة على السوشيل ميديا.. شاهدوا وسامته (صورة)
Lebanon 24
زوج أمل بوشوشة رجل الأعمال اللبناني يُحدث ضجة على السوشيل ميديا.. شاهدوا وسامته (صورة)
03:30 | 2021-06-11
11/06/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع وتضرب من جديد.. الدولار سينخفض إلى 6 آلاف ليرة في هذا الموعد!
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع وتضرب من جديد.. الدولار سينخفض إلى 6 آلاف ليرة في هذا الموعد!
02:00 | 2021-06-11
11/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يحلّق.. كيف افتتح اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
الدولار يحلّق.. كيف افتتح اليوم في السوق الموازية؟
02:27 | 2021-06-11
11/06/2021 02:27:35
Lebanon 24
Lebanon 24
سبب جديد لارتفاع الدولار في لبنان.. هذا ما كشفه أحد الخبراء
Lebanon 24
سبب جديد لارتفاع الدولار في لبنان.. هذا ما كشفه أحد الخبراء
12:24 | 2021-06-11
11/06/2021 12:24:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:30 | 2021-06-11
حمادة ل"الأنباء" الكويتية: بري أعلن عن استمرار مبادرته
18:09 | 2021-06-11
إشكال وإطلاق نار في الشلفة أبي سمراء
17:47 | 2021-06-11
الأسمر تمنّى على الحريري العمل على معالجة الوضع المتردّي إقتصادياً
17:44 | 2021-06-11
تشكيل الحكومة في الغيبوبة شبه التامّة
17:39 | 2021-06-11
ترويج السيناريوهات هدفه إجهاض مبادرة برّي
17:32 | 2021-06-11
محاولات إعادة تحريك عملية تشكيل الحكومة تتلاشى
فيديو
اعتقد انه طعام.. دولفين يهاجم طفلا في حمام السباحة! (فيديو)
Lebanon 24
اعتقد انه طعام.. دولفين يهاجم طفلا في حمام السباحة! (فيديو)
11:00 | 2021-06-11
12/06/2021 03:06:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"ناسا" تبدأ نشاطها على المريخ.. فيديو ثلاثي الابعاد وأصوات رياح غامضة!
Lebanon 24
"ناسا" تبدأ نشاطها على المريخ.. فيديو ثلاثي الابعاد وأصوات رياح غامضة!
11:00 | 2021-06-10
12/06/2021 03:06:09
Lebanon 24
Lebanon 24
حوّل منزل والديه في النبطية إلى مطعم.. هكذا يواجه حسن الازمة الاقتصادية (فيديو)
Lebanon 24
حوّل منزل والديه في النبطية إلى مطعم.. هكذا يواجه حسن الازمة الاقتصادية (فيديو)
10:14 | 2021-06-10
12/06/2021 03:06:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact