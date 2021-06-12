لبنان

تشكيل الحكومة في الغيبوبة شبه التامّة

Lebanon 24
12-06-2021 | 00:44
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دخلت الاتصالات حول تشكيل الحكومة ما يشبه الغيبوبة شبه التامة، ولم يحصل اي تطور يفيد في تحقيق اي تقدم نتيجة المواقف المتشنجة "بإنتظار ان تهدأ النفوس قليلا"، كما قالت مصادر متابعة للموضوع.
وذكرت مصادر متابعة لـ"اللواء" ان الامور اتجهت الى السلبية بعد لقاءات البياضة بين الخليلين والنائب جبران باسيل، حيث جرى تواصل بين الحريري والخليلين ابلغهما خلاله ما معناه انه لا يرضى ان يتفاوض احد بالنيابة عنه مع باسيل وان يُعطيه حق المشاركة في تشكيل الحكومة، وان لا احد يمون عليّ في ان افعل ما لا اراه مناسبا للمصلحة العامة".
المصدر: اللواء
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