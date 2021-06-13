نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت، وأجريت في المطار بتاريخ 8 و9 و10 حزيران؛ وأظهرت النتائج وجود (38) حالة إيجابية، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيا للوافدين في فترة تتراوح بين 24 و48 ساعة كحد أقصى.وجاءت نتائج 8/6/2021 كالاتي:رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (حالة إيجابية واحدة)رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (حالة إيجابية واحدة)رحلة مينسك : شركة B2 رقم 781 (جميعها سلبية)رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة)رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)رحلة لاغوس : شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)وجاءت نتائج 9/6/2021 كالاتي:رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7780 (جميعها سلبية)رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالتان إيجابيتان)رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)رحلة حلب : شركة Q6 رقم 218 (جميعها سلبية)رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (حالة إيجابية واحدة)رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (حالة إيجابية واحدة)رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 439 (جميعها سلبية)رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)رحلة برلين : شركة SR رقم 134 (جميعها سلبية)رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 436 (جميعها سلبية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة)رحلة بغداد : شركة UBD رقم 105 (حالتان إيجابيتان)رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)رحلة عمان : شركة BAY رقم 782 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)رحلة طهران : الشركة الإيرانية رقم 661 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)رحلة باريس : شركة Air France رقم 564 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)وجاءت نتائج 10/6/2021 كالاتي:رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 576 (حالة إيجابية واحدة)رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالتان إيجابيتان)رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 203 (جميعها سلبية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (حالتان إيجابيتان)رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)رحلة بغداد : شركة UBD رقم 105 (جميعها سلبية)رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)رحلة اورلي : شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)رحلة شرم : شركة PER رقم 001 (جميعها سلبية)رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)رحلة جدة : شركة MEA رقم 2365 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (حالة إيجابية واحدة)رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (جميعها سلبية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (حالة إيجابية واحدة)رحلة عمان : شركة MEA رقم 313 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (حالتان إيجابيتان)رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)رحلة الدمام : شركة MEA رقم 2443 (جميعها سلبية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 955 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)