شحطو القاضي من "غروب الواتساب" لانو "هيك حِكي"

، تعرّض القاضي شادي القردوحي للطرد من مجموعة على "واتساب" تحمل اسم "قضاة جبل لبنان"، ما طرح تساؤلات حول حق كل قاضٍ يحكم بإسم الشعب أن يتكلم أيضاً بإسم شعب مقهور. على خلفية منشور له عبر حسابه على "فيسبوك" تعرّض القاضي شادي القردوحي للطرد من مجموعة على "واتساب" تحمل اسم "قضاة جبل لبنان"، ما طرح تساؤلات حول حق كل قاضٍ يحكم بإسم الشعب أن يتكلم أيضاً بإسم شعب مقهور.

وإزاء ما حصل، رد القاضي القردوحي على خطوة زملائه، وقال عبر "فيسبوك": "بما أن طرق التعبير كافة قد مُنعنا منها، وبما أن دور القاضي العدلي الأساس هو حماية الحريات العامة، وبما أنه(وليس للمرة الأولى) تم قمعنا من قبل بعض "الزملاء"، أدعو قضاة لبنان الأحرار الى تشكيل " القضاة الأحرار" الرافضين للخنوع لطبقة سياسية فاسدة ولخطة محكمة بنهب لبنان وشعبه وأموال مودعيه وسحق أحراره".

يشار الى أن القاضي القردوحي يشغل منصب مستشار في هيئة محكمة الجنايات في جبل لبنان.