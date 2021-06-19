إنقاذ شابين سقطا في وادي ملتقى النهرين في يحشوش الكسروانية

ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنه تمّ، مساء اليوم، إنقاذ مواطنين سقطا في وادي ملتقى النهرين في بلدة يحشوش الكسروانية، أثناء ممارستهما هواية المشي في الوادي.واستغرقت عملية الإنقاذ أكثر من ساعة، واجه خلالها عناصر الإنقاذ صعوبات عدة، نظرا لوعورة الطريق المؤدية الى المكان الذي سقط فية الشابان.وبعد سحبهما، تبين أنهما مصابين بجروح وكسور، فجرى نقلهما الى المستشفى لتلقي العلاج.