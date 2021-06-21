كورونا لبنان.. الخطر الداهم في المطار

الحالات: ١٩ حزيران ٢٠٢١
المحلية: ٨٠
الوافدة: ٢٤
المطار مدخل كل السلالات من الإنكليزية سبب الموجة الكبرى بداية ٢٠٢١ الى...
التراخي في المطار ،بما ضمنه اعفاء المطعمين من ال PCR ممكن ان تكون عواقبه وخيمة.
فحص الجميع وابلاغ السلطات المحلية عنهم هو اساس الحماية من موجة جديدة pic.twitter.com/Qwq7SIBXBm
— Eid Azar (@EidAzar) June 20, 2021
الحالات: ١٩ حزيران ٢٠٢١
المحلية: ٨٠
الوافدة: ٢٤
المطار مدخل كل السلالات من الإنكليزية سبب الموجة الكبرى بداية ٢٠٢١ الى...
التراخي في المطار ،بما ضمنه اعفاء المطعمين من ال PCR ممكن ان تكون عواقبه وخيمة.
فحص الجميع وابلاغ السلطات المحلية عنهم هو اساس الحماية من موجة جديدة pic.twitter.com/Qwq7SIBXBm
👇This will not end well.
Are these passengers traveling alone? Who is following their families or their contacts? Who did they contact in the hiatus between having the test and issuing the result (24-48 hrs at least)? pic.twitter.com/FybTa3mrwP
— Firass Abiad (@firassabiad) June 19, 2021
👇This will not end well.
Are these passengers traveling alone? Who is following their families or their contacts? Who did they contact in the hiatus between having the test and issuing the result (24-48 hrs at least)? pic.twitter.com/FybTa3mrwP