كورونا لبنان.. الخطر الداهم في المطار

وفي، تحدّثت الصحيفة عن آثار الفيروس المدمرة، متسائلةً: "ماذا لو مُسح سكان ولاية بالتيمور أو ولاية ميلووكي من على وجه الأرض؟"، قائلةً: "هذا حجم خسائر الأرواح التقريبي في الولايات المتحدة نتيجة لجائحة فيروس كورونا حتى الآن". وتعليقاً على وفاة أكثر من 600 ألف شخص بكورونا في الولايات المتحدة، كتبت الصحيفة: "أودت الإنفلونزا الإسبانية بحياة نحو 650 ألف أميركي في العام 1918".وأوضحت الصحيفة أنّ نحو 58% من السكان في ولايتيْ نيويورك وكاليفورنيا حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، آملة أن تلحق ولايات أخرى بهما.وعلى الرغم من ارتفاع نسبة التلقيح، حذّرت الصحيفة من أنّ الجائحة "لم تنته لا في الولايات المتحدة ولا خارجها"، مضيفةً: "ولن تنتهي فجأة". وفي هذا الصدد، ذكّرت بمقال نشرته مجلة "فورين أفيرز" في عدد تموز-آب الفائت. وآنذاك، أكّد المقال أنّ "الفيروس باقٍ" وأنّ "استئصاله غير ممكن"، مرجحاً أنّ يبقى موجوداً في السنوات المقبلة في جميع أنحاء العالم، على أن يتفشى في موجات قوية وضعيفة، ما يؤدي إلى ولادة متغيرات جديدة يمكن أن تهدد عودة الحياة إلى طبيعتها مجدداً. وهنا، سلّطت "واشنطن الضوء" على المتحور "دلتا" الذي رُصد للمرة الأولى في الهند، لافتةً إلى أنّه أصبح السائد في المملكة المتحدة.ما كتبته "واشنطن بوست" ينسجم مع تحذيرات أطلقها أطباء لبنانيون على مدى الأسبوع الفائت، إذ يجمع كل من مدير عام مستشفى بيروت الحكومي الدكتور فراس أبيض، والاختصاصي في الامراض الجرثومية الدكتور عيد عازار علىففي تغريدة أمس، حذّر عازار من أنّ المطار يمثّل مدخلاً لكل السلالات من "الإنكليزية سبب الموجة الكبرى في بداية العام 2021"، وذلك بعد تسجيل 24 إصابة في صفوف الوافدين مقابل 80 في صفوف المقيمين في 19 حزيران (السبت). ونبّه عازار من أنّ "التراخي في المطار، وإعفاء المطعمين من فحص PCR ممكن ان تكون عواقبه وخيمة"، قائلاً: " فحص الجميع وابلاغ السلطات المحلية عنهم هو أساس الحماية من موجة جديدة".