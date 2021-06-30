لبنان

في حوار مع غامبل.. وزير سابق: نعيش أكبر انهيار مالي في التاريخ (فيديو)

Lebanon 24
30-06-2021 | 05:14
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أكّد وزير الاقتصاد السابق ورئيس شركة "ناصر السعيدي وشركاه" ناصر السعيدي أنّ ما يجري في لبنان يمثّل "أكبر انهيار مالي في التاريخ"، و"أكبر مخطط احتيالي". 

وفي حديث على قناة "CNBC" مع الإعلامية هادلي غامبل، أيّد السعيدي خيار العقوبات الشخصية على المسؤولين اللبنانيين، إذ يمكن أن تدفعهم إلى التحرك وتحمّل مسؤولياتهم، واصفاً إياهم بالحكام المختلسين.  
 
وفي مداخلته، أكّد السعيدي خطورة الأزمة اللبنانية، مذكراً بتقرير البنك الدولي الذي صنّف الأزمة بين أسوأ 3 أزمات اقتصادية عالمية منذ منتصف القرن الـ 19، ومؤكداً أنّها أسوأ من أزمة تشيلي.  
 
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