حريق رحبة يمتد إلى بلدات مجاورة.. والجيش يعمل على اخماده

بدأت منذ بعض الوقت طوافة تابعة للجيش العمل على اخماد النار في المواقع المشتعلة في خراج بلدات رحبة وجبرايل وايلات.وكان الحريق قد تجدد مساء امس بسبب هبوب هواء قوي ، بعدما كانت فرق الاطفاء قد تمكنت من اخماده، لكن النيران اشتعلت مجددا، ما دفع الاهالي الى بذل جهود كبيرة الى اخماده بالتعاون مع فرق الدفاع المدني وفريق مجموعة درب عكار وذلك نظرا لو عورة المنطقة.من جهته، طالب رئيس بلدية رحبة فادي بربر ،في بيان، ب"تضافر كل الجهود من اجل الاسراع في اطفاء الحريق الذي تسبب حتى الان باضرار كبيرة جدا في غابات البلدة والبلدات المجاورة"، وشكر الاهالي وعناصر الدفاع المدني من مختلف المراكز وفريق مجموعة درب عكار على جهودهم، كما شكر الجيش على ارساله الطوافة، مناشدا الاجهزة الامنية "تحقيق جدي وسريع لكشف مسببات اندلاع النيران وما اذا كان حريقا مفتعلا ومحاسبة من قاموا بذلك".